Вайкуле раскрыла цель визитов к пластическим хирургам

Певица Лайма Вайкуле пользовалась услугами пластических хирургов. Об этом она сообщила в интервью YouTube-каналу «А поговорить?» с Ириной Шихман.

Она отметила, что лишь раз в жизни колола ботокс, однако часто прибегала к другим процедурами. «Я считаю, что пластические операции нужно делать. Взрослый человек это может делать для своих внуков. У меня была такая ситуация, когда я была в одной компании, где, как вы говорите, пожилой человек был, и малыш стал плакать, когда его поднесли к такому человеку, который не пользовался всем, чем может пользоваться. Значит, ради детей, ради внуков надо за собой следить», — заявила артистка.

При этом Вайкуле сказала, что не готова ответить на вопрос о том, через какие операции она прошла. Она объяснила, что не любит быть «нараспашку», потому что некоторые вещи «принадлежат не всем».

Исполнительница также призналась, что с годами ощущает себя красивее и увереннее: «Вот 50 [лет] — красиво. Потому что тело прекрасное, лицо прекрасное, зрелые глаза, нет этой глупости. А морщинки — это же красиво».

Ранее Вайкуле раскрыла причину конфликта с Игорем Крутым. По ее словам, отношения с продюсером испортились после того, как она создала фестиваль «Лайма Рандеву» в Юрмале. Артистка отметила, что Крутой считает ее предательницей и злится на нее, однако такая позиция несправедлива. Организовать новый фестиваль вместо переехавшей в Сочи «Новой волны» ей предложили власти города.

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