В Госдуме рассказали о датах ответного визита конгрессменов США

Никонов: Дата ответного визита парламентариев из США в Россию не определена

Дат ответного визита американских конгрессменов в Россию пока нет. Об этом газете «Известия» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

«Даты не определились. Приглашение им направлено. В данный момент никакие темы не обсуждаются. Когда приедут и что будет на повестке дня к этому, то и будем обсуждать», — сказал Никонов.

Делегация, состоящая из пяти депутатов Госдумы, в марте провела в Вашингтоне переговоры с членами конгресса США. Как сообщал Никонов, стороны обсудили в том числе вопросы авиасообщения, выдачи виз, российской заграничной собственности.

Как уточняла первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова, ответный визит делегации Конгресса США будет прорабатываться по линии Министерства иностранных дел (МИД) России.