Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, глава думской делегации Вячеслав Никонов по итогам визита в Вашингтон назвал его историческим.
Политик отметил, что поездка по приглашению членов Конгресса США стала первой за долгое время.
Стороны обсудили в том числе вопросы авиасообщения, выдачи виз, российской заграничной собственности, уточнил Никонов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что депутаты Госдумы перед визитом в США получили установки от президента России Владимира Путина.
Представитель Кремля подчеркнул, что возобновление диалога между российскими и американскими законодателями может поспособствовать реанимации отношений двух стран и соответствует интересам как Москвы, так и Вашингтона.
Ожидается ответный визит американской делегации в Россию
Депутаты Госдумы ожидают ответного визита членов Конгресса США в Россию до июля, сообщил Никонов.
Следующий ход в этом смысле будет за американской стороной. Поэтому да, мы ожидаем приезда американской делегации. Когда, пока еще не ясно, но что это произойдет еще в этой Государственной думе, это безусловно так
Он отметил, что в сентябре в России пройдут выборы в Госдуму, поэтому ожидается, что визит пройдет в начале лета.
«Дух Анкориджа» жив, уверен Никонов
Если американская делегация посетит Москву, прорыв будет серьезным, подчеркнул Никонов.
Он добавил, что приглашение депутатов в США было политическим жестом, за которым «стоит определенная политическая воля, которая была продемонстрирована в Анкоридже».
В последние дни были дискуссии о том, жив ли «дух Анкориджа». Мне представляется, что он жив
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров выразил мнение, что «дух Анкориджа» испаряется. Он также добавил, что достигнутые понимания на саммите России и США подразумевают серьезные компромиссы от Москвы.
Снятия санкций ожидать не стоит
Никонов отметил, что ждать каких-то судьбоносных прорывов от этого визита не стоит. Но не стоит и преуменьшать его значение значение.
При этом депутат усомнился в том, что США отменят санкции против России во время президентства Дональда Трампа.
Поскольку санкций очень много, все отменить, я думаю, не получится, но большое количество санкций отменить можно будет за их полной бессмысленностью. Поэтому не могу сказать, что я как-то очень оптимистичен в отношении отмены ближайших санкций, но какие-то из них могут отпасть
США готовы решать некоторые вопросы без привязки к Украине
Никонов по итогам визита в Вашингтон сообщил, что США готовы решать некоторые вопросы с Россией без привязки к Украине.
Есть ощущение, что какие-то, некоторые вопросы двусторонних отношений могут быть решены не в связи с урегулированием на Украине
По его словам, американские партнеры подчеркивали, что от скорейшего мирного урегулирования на Украине «очень многое будет зависеть в двусторонних отношениях», но по некоторым направлениям прогресс возможен.