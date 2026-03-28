«Дух Анкориджа», снятие санкций и приглашение американцев в Москву. Что известно об итогах визита делегации Госдумы в США?

Никонов назвал историческим визит делегации Госдумы РФ в Вашингтон

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, глава думской делегации Вячеслав Никонов по итогам визита в Вашингтон назвал его историческим.

Политик отметил, что поездка по приглашению членов Конгресса США стала первой за долгое время.

Стороны обсудили в том числе вопросы авиасообщения, выдачи виз, российской заграничной собственности, уточнил Никонов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что депутаты Госдумы перед визитом в США получили установки от президента России Владимира Путина.

Представитель Кремля подчеркнул, что возобновление диалога между российскими и американскими законодателями может поспособствовать реанимации отношений двух стран и соответствует интересам как Москвы, так и Вашингтона.

Ожидается ответный визит американской делегации в Россию

Депутаты Госдумы ожидают ответного визита членов Конгресса США в Россию до июля, сообщил Никонов.

Следующий ход в этом смысле будет за американской стороной. Поэтому да, мы ожидаем приезда американской делегации. Когда, пока еще не ясно, но что это произойдет еще в этой Государственной думе, это безусловно так Вячеслав Никонов заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Он отметил, что в сентябре в России пройдут выборы в Госдуму, поэтому ожидается, что визит пройдет в начале лета.

«Дух Анкориджа» жив, уверен Никонов

Если американская делегация посетит Москву, прорыв будет серьезным, подчеркнул Никонов.

Он добавил, что приглашение депутатов в США было политическим жестом, за которым «стоит определенная политическая воля, которая была продемонстрирована в Анкоридже».

В последние дни были дискуссии о том, жив ли «дух Анкориджа». Мне представляется, что он жив Вячеслав Никонов заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров выразил мнение, что «дух Анкориджа» испаряется. Он также добавил, что достигнутые понимания на саммите России и США подразумевают серьезные компромиссы от Москвы.

Снятия санкций ожидать не стоит

Никонов отметил, что ждать каких-то судьбоносных прорывов от этого визита не стоит. Но не стоит и преуменьшать его значение значение.

При этом депутат усомнился в том, что США отменят санкции против России во время президентства Дональда Трампа.

Поскольку санкций очень много, все отменить, я думаю, не получится, но большое количество санкций отменить можно будет за их полной бессмысленностью. Поэтому не могу сказать, что я как-то очень оптимистичен в отношении отмены ближайших санкций, но какие-то из них могут отпасть Вячеслав Никонов заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

США готовы решать некоторые вопросы без привязки к Украине

Никонов по итогам визита в Вашингтон сообщил, что США готовы решать некоторые вопросы с Россией без привязки к Украине.

Есть ощущение, что какие-то, некоторые вопросы двусторонних отношений могут быть решены не в связи с урегулированием на Украине Вячеслав Никонов заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

По его словам, американские партнеры подчеркивали, что от скорейшего мирного урегулирования на Украине «очень многое будет зависеть в двусторонних отношениях», но по некоторым направлениям прогресс возможен.

