Никонов ответил на вопрос о «духе Анкориджа» по итогам визита в США

Итоги визита делегации Думы в Вашингтон свидетельствуют, что «дух Анкориджа» жив, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, глава думской делегации Вячеслав Никонов. Его слова приводит ТАСС.
«Он жив, он, безусловно, жив», — ответил политик на соответствующий вопрос.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров выразил мнение, что «дух Анкориджа» испаряется. Он также добавил, что достигнутые понимания на саммите России и США подразумевают серьезные компромиссы от Москвы.