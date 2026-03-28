01:08, 28 марта 2026Россия

Никонов ответил на вопрос о «духе Анкориджа» по итогам визита в США

Вячеслав Никонов. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Итоги визита делегации Думы в Вашингтон свидетельствуют, что «дух Анкориджа» жив, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, глава думской делегации Вячеслав Никонов. Его слова приводит ТАСС.

«Он жив, он, безусловно, жив», — ответил политик на соответствующий вопрос.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров выразил мнение, что «дух Анкориджа» испаряется. Он также добавил, что достигнутые понимания на саммите России и США подразумевают серьезные компромиссы от Москвы.

    Последние новости

    «Он лжет, это прискорбно». США обвинили Зеленского во вранье о позиции Вашингтона по Донбассу

    Никонов ответил на вопрос о «духе Анкориджа» по итогам визита в США

    Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву

    Американские солдаты пострадали при ударе Ирана по базе в Саудовской Аравии

    Никонов высказался об ожиданиях от визита российской делегации в США

    Никонов назвал историческим визит делегации Госдумы в США

    Израиль и США в очередной раз атаковали АЭС в Бушере

    Никонов сообщил о готовности США решать некоторые вопросы с Россией без привязки к Украине

    В Московском зоопарке проснулись сурки

    Москвичка обошла пешком все Садовое кольцо

    Все новости
