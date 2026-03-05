Лавров высказался о достигнутых в Анкоридже компромиссах

Лавров: Понимания Анкориджа подразумевают серьезные компромиссы от России

Достигнутые в Анкоридже понимания на саммите России и США подразумевают серьезные компромиссы от Москвы. Об это заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Президент Владимир Путин не раз комментировал, что предложения мы приняли, в том числе те аспекты предложений, которые для нас являются уже серьезным компромиссом», — рассказал Лавров.

Он добавил, что страны Европы и Украина прилагают все усилия, чтобы переписать и переделать достигнутые договоренности.

Ранее Лавров заявил, что у России нет оснований подозревать, что трехсторонние переговоры по Украине с участием США являются ширмой.