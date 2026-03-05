Лавров высказался о трехсторонних переговорах по Украине

Лавров: Трехсторонние переговоры по Украине с участием США не являются ширмой

У России нет оснований подозревать, что трехсторонние переговоры по Украине являются ширмой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Он сообщил, что Москва и Вашингтон в настоящее время ведут переговоры, которые помогают в диалоге с Киевом. Лавров вместе с тем напомнил о ранее проведенных нескольких трехсторонних встречах.

«Вот совсем недавно и в Абу-Даби, мы искренне признательны нашим эмиратским друзьям, и в Женеве. Мы сейчас не видим оснований подозревать, что эти переговоры тоже являются "ширмой"», — объяснил глава МИД РФ.