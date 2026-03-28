Никонов высказался об ожиданиях от визита российской делегации в США

Никонов призвал не ждать судьбоносных прорывов от визита делегации России в США

Ждать прорывов от визита делегации России в США не стоит, заявил первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов. Об этом пишет РИА Новости.

Политик, возглавляющий парламентскую делегацию РФ, отметил, что визит в Вашингтон будет историческим. Однако, он призвал не ждать от него многого. «Ждать каких-то судьбоносных прорывов от визита не стоит», — высказался он.

Ранее сообщалось, что делегация Госдумы в США попытается наладить парламентское сотрудничество между государствами.

Делегация в ближайшее время отправится в США для переговоров.