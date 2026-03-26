18:48, 26 марта 2026

Названа задача делегации Госдумы в США

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Делегация Госдумы в США попытается наладить парламентское сотрудничество между государствами. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов, чьи слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что это будет первый межпарламентский контакт между Россией и Соединенными Штатами за последние 12 лет.

«Нам предстоит очень большая и долгая работа. Задача делегации Госдумы — выстроить то, как мы будем взаимодействовать дальше на уровне парламентов так, чтобы это соответствовало интересам наших граждан», — пояснил парламентарий.

Он также добавил, что российская делегация будет отстаивать интересы Москвы в открытом диалоге.

Ранее стало известно, что делегация депутатов Госдумы в ближайшее время отправится в США для переговоров. Группу возглавит заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Вячеслав Никонов.

