Названа задача делегации Госдумы в США

Чернышов: Делегация Госдумы в США выстраивает парламентское взаимодействие

Делегация Госдумы в США попытается наладить парламентское сотрудничество между государствами. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов, чьи слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что это будет первый межпарламентский контакт между Россией и Соединенными Штатами за последние 12 лет.

«Нам предстоит очень большая и долгая работа. Задача делегации Госдумы — выстроить то, как мы будем взаимодействовать дальше на уровне парламентов так, чтобы это соответствовало интересам наших граждан», — пояснил парламентарий.

Он также добавил, что российская делегация будет отстаивать интересы Москвы в открытом диалоге.

Ранее стало известно, что делегация депутатов Госдумы в ближайшее время отправится в США для переговоров. Группу возглавит заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Вячеслав Никонов.