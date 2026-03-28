00:51, 28 марта 2026

Никонов назвал историческим визит делегации Госдумы в США

Марина Совина (ночной редактор)

Вячеслав Никонов. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, глава думской делегации Вячеслав Никонов по итогам визита в Вашингтон назвал его историческим, передает ТАСС.

«Можно считать визит историческим», — сказал политик, отметив, что поездка по приглашению членов Конгресса США стала первой за долгое время.

Стороны обсудили в том числе вопросы авиасообщения, выдачи виз, российской загрансобственности, уточнил Никонов.

«В ближайшем будущем можно ожидать визита делегации Конгресса США уже в нашу страну по приглашению Государственной думы», — добавил депутат.

Есть ощущение, что США готовы решать некоторые вопросы двусторонних отношений с РФ без привязки к Украине, также сообщил парламентарий.

    Последние новости

    «Он лжет, это прискорбно». США обвинили Зеленского во вранье о позиции Вашингтона по Донбассу

    Никонов ответил на вопрос о «духе Анкориджа» по итогам визита в США

    Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву

    Американские солдаты пострадали при ударе Ирана по базе в Саудовской Аравии

    Никонов высказался об ожиданиях от визита российской делегации в США

    Никонов назвал историческим визит делегации Госдумы в США

    Израиль и США в очередной раз атаковали АЭС в Бушере

    Никонов сообщил о готовности США решать некоторые вопросы с Россией без привязки к Украине

    В Московском зоопарке проснулись сурки

    Москвичка обошла пешком все Садовое кольцо

    Все новости
