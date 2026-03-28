Никонов сообщил о готовности США решать некоторые вопросы с Россией без привязки к Украине

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, глава думской делегации Вячеслав Никонов по итогам визита в Вашингтон сообщил, что США готовы решать некоторые вопросы с Россией без привязки к Украине. Его слова приводит ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что депутаты Госдумы перед визитом в США получили установки от президента России Владимира Путина.