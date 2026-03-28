Никонов усомнился в отмене санкций против России во время президентства Трампа

Никонов: США, вероятно, не отменят санкции во время президентства Трампа

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, глава думской делегации Вячеслав Никонов усомнился в том, что США отменят санкции против России во время президентства Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости.

«Мой ответ — скорее нет», — сказал парламентарий, оценивая вероятность снятия ограничений. По его словам, это едва ли станет быстрым процессом, особого оптимизма на этот счет нет.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что депутаты Госдумы перед визитом в США получили установки от президента России Владимира Путина.

