Раскрыта сгубившая народную артистку России Назарову привычка

Близкие Александры Назаровой рассказали о последних днях жизни народной артистки России. Слова друзей актрисы приводит kp.ru.

Друг Назаровой Святослав Моисеенко заявил, что артистка много курила, несмотря на проблемы со здоровьем: «В антракте бегала перекурить, а потом заходилась кашлем».

На вопрос, продолжала ли Назарова «курить до последнего», несмотря на проблемы с легкими, Моисеенко ответил: «Спорить с Александрой Ивановной было бесполезно. У нее на все был свой взгляд. Она могла послушать, но потом обязательно сделать по-своему».

Подруга актрисы Энахат Багирова рассказала, что когда Назарову госпитализировали, она «еще что-то могла говорить, шептала, потому что в горле уже стояла трубочка». «А потом, когда ей стало хуже, врачи стали пускать всего на 3-4 минутки. В последний раз я видела Сашу неделю назад, в прошлый четверг. Она уже понимала, что умирает», — поведала она.

О смерти народной артистки России стало известно 20 августа. Назаровой было 79 лет. Причиной смерти, по словам заместителя художественного руководителя московского Театра имени Ермоловой Галины Боголюбовой, стали проблемы с легкими.

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