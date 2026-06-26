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01:25, 26 июня 2026Россия

Херсонская область оказалась обесточена

Все округа Херсонской области оказались полностью или частично обесточены
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

На всей территории Херсонской области были зафиксированы полные или частичные перебои с электроснабжением, затронувшие все муниципальные округа. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram.

«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — говорится в сообщении.

В ночь на 24 июня все округа Херсонской области оказались полностью обесточены. Тогда Сальдо не назвал причины перебоев со светом в регионе.

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