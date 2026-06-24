Российский регион оказался полностью обесточен

Сальдо: Все округа Херсонской области обесточены

Все округа Херсонской области оказались полностью обесточены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо.

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — сказал он.

Сальдо не назвал причины перебоев со светом в регионе.

Прежде из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическую инфраструктуру Севастополь временно остался без электроснабжения. «Все экстренные службы находятся в полной готовности», — написал губернатор города Михаил Развожаев.

