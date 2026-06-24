Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:09, 24 июня 2026Бывший СССР

Российский регион оказался полностью обесточен

Сальдо: Все округа Херсонской области обесточены
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Все округа Херсонской области оказались полностью обесточены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо.

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — сказал он.

Сальдо не назвал причины перебоев со светом в регионе.

Прежде из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическую инфраструктуру Севастополь временно остался без электроснабжения. «Все экстренные службы находятся в полной готовности», — написал губернатор города Михаил Развожаев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уничтожение выгодно для Зеленского». В России объяснили отсутствие ударов по Банковой

    Рядовым ВСУ посоветовали сдаваться

    Жителям Москвы рассказали о погоде в среду

    Девушка оконфузилась у водопада и взорвала соцсети

    Россиянам предложат новый кроссовер Exlantix с печкой для продуктов

    В Госдуме рассказали о повышении пенсий для двух категорий граждан

    Названы опасные заблуждения о торговле фотографиями ног в интернете

    Колумбия обыграла сборную ДР Конго и вышла в плей-офф ЧМ-2026

    Назван главный поставщик водки в Россию

    На Западе сделали заявление о переломной ситуации в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok