Певица Лиса в нижнем белье попала на обложку Vanity Fair

Южнокорейская певица Лиса в откровенном образе попала на обложку Vanity Fair

Участница южнокорейской группы Blackpink Лалиса Манобан, известная как Лиса, снялась в откровенной съемке для журнала Vanity Fair. Снимки и интервью с исполнительницы опубликованы на сайте издания.

29-летняя знаменитость попала на обложку журнала в бежевом боди с остроносым лифом. Нижнее белье дополнили объемная шляпа с черными перьями и плиссированный шлейф. В то же время на других кадрах она позировала в кружевном корсете и колготках в сетку, а также мини-платье из перьев.

В интервью певица рассказала о своих перспективах в карьере, пожаловалась на сталкеров и намекнула на расставание с 30-летним Фредериком Арно — наследником одного из богатейших людей мира Бернара Арно.

В мае 2025 года Лиса угодила в скандал из-за детали нижнего белья на Met Gala. Гостью вечера запечатлели в кружевном нижнем белье с вышивками портретов, в которых аудитория узнала темнокожих активисток, в том числе модельера Энн Лоу, борца за гражданские пара Розу Паркс и писательница Майю Энджелоу. Пользователи сети обвинили певицу в культурной апроприации, посчитав неуместным откровенный дизайн наряда.

