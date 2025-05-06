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15:22, 6 мая 2025Ценности

Певица угодила в скандал из-за детали нижнего белья на Met Gala

Лиса угодила в скандал на Met Gala из-за белья с портретом активистки Розы Паркс
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Участница южнокорейской группы Blackpink Лалиса Манобан, известная как Лиса, угодила в скандал из-за детали наряда на балу Met Gala. Подробности публикует New York Post (NYP).

Исполнительница вышла на ковровую дорожку в наряде авторства дизайнеров Louis Vuitton и художника Генри Тейлора. Гостью вечера запечатлели в кружевном нижнем белье с вышивками портретов, в которых аудитория узнала темнокожих активисток, в том числе модельера Энн Лоу, борца за гражданские пара Розу Паркс и писательница Майю Энджелоу.

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Пользователи сети обвинили певицу в культурной апроприации, посчитав неуместным откровенный дизайн наряда. При этом в Louis Vuitton рассказали, что портреты в образе Лисы представляют собой интерпретации фигур, значимых лично для Генри Тейлора. Однако представители бренда не подтвердили, что среди них действительно изображена Роза Паркс.

Сама Лиса никак не комментировала критику в свою сторону.

Темой бала Met Gala в 2025 году стал дендизм. Гости выставки, получившей название Superfine: Tailoring Black Style, сосредоточились на одежде как одном из факторов формирования идентичности темнокожих мужчин и их стиле в начале XVIII века.

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