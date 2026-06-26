В МИД России высказались о присутствии НАТО в разных регионах мира

МИД России: Ни одному региону еще не стало лучше от присутствия в нем НАТО

Ни один регион в мире еще не почувствовал себя лучше от присутствия в нем НАТО, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, пишут «Известия».

По его словам, Североатлантический альянс фактически выходит за рамки своей ответственности, «уже давно этого не скрывая».

«Пока что ни одному региону от присутствия в нем НАТО лучше не становилось», — высказался он.

Ранее политолог Георгий Дибров заявил, что планируемое увеличение среднего взноса стран НАТО более чем в два раза говорит о подготовке Европейского союза (ЕС) к большому перевооружению.