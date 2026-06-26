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01:26, 26 июня 2026Мир

Вэнс рассказал о попытках убедить Трампа изменить цели операции в Иране

Вэнс: Окружение Трампа пыталось убедить его расширить цели операции в Иране
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Некоторые люди в окружении президента США Дональда Трампа раскритиковали его решение не расширять цели военной операции против Ирана. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя ирано-американские переговоры в Швейцарии по реализации меморандума о взаимопонимании, передает ТАСС.

Как пояснил Вэнс, критика связана с постоянными попытками «некоторых друзей» изменить первоначальную задачу Трампа.

«Он сказал: "Я хочу уничтожить их конвенциональные вооружения, я хочу лишить их возможности проецировать силу, я хочу гарантировать, что у них никогда не будет ядерного оружия". Но некоторые пытались сказать: "Это все хорошо, но у вас должна быть иная цель"», — сказал вице-президент. США

По его мнению, причина успеха американского президента в том, что он «отказывается поддаваться этому импульсу».

Говоря о переговорах между Вашингтоном и Тегераном, Вэнс отметил, что «дело еще не закончено». При этом он добавил, что «пока все идет хорошо».

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика будет выполнять свои обязательства в рамках меморандума с США, однако Тегеран все равно не доверяет Вашингтону.

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