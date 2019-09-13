Анонсировано специальное заявление Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк, об ухудшении состояния здоровья которой стало известно в пятницу, 13 сентября, сама расскажет об этом в эфире одного из федеральных телеканалов. Об этом агентству «Москва» сообщил директор артистки Стас Христов.

Незадолго до этого Христов, сославшись на слова Заворотнюк, опроверг информацию о ее госпитализации. «Она ответила: "Бред. Отстань"», — привел представитель актрисы ее высказывание в ответ на публикацию о состоянии ее здоровья.

Ранее в пятницу Telegram-каналы Super.ru и Mash сообщили о том, что Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Отмечалось, что артистке диагностировали рак, у нее начался отек мозга и что опухоль дала метастазы. Врачи якобы готовились провести консилиум, чтобы решить, проводить ли хирургическое вмешательство.

В СМИ ранее неоднократно появлялись сообщения о том, что Заворотнюк борется с раком, однако актриса их не комментировала.

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