Появились подробности состояния Заворотнюк

Крайне тяжелое состояние актрисы Анастасии Заворотнюк делает любое хирургическое вмешательство очень опасным. Нейрохирурги собираются провести консилиум, на котором обсудят возможность операции, передает Telegram-канал Mash в пятницу, 13 сентября.

Ранее артистка прошла курс химио- и лучевой терапии, однако ее состояние резко ухудшилось. Раковая опухоль дала метастазы в мозг. Отмечается, что Заворотнюк может не пережить хирургического вмешательства.

Ранее в пятницу источники сообщили, что актрисе диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. Заболевание было обнаружено еще в 2018 году, Заворотнюк лечилась в Европе, но это не принесло положительных результатов.

Сообщалось, что в пятницу у артистки начался отек мозга. Ее перевели в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Она находилась в российской больнице более двух недель.

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