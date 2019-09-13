Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии

Российская актриса Анастасия Заворотнюк госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Артистка находится в реанимации, сообщает Telegram-канал Mash в пятницу, 13 сентября.

Подробности недуга актрисы не уточняются.

Отмечается, что Заворотнюк оказалась в больнице более двух недель назад после того, как вернулась из Польши. В пятницу ее перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния.

В Польше артистка якобы проходила лечение, которое не дало положительных результатов.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. В конце августа она отменила спектакли в театре и с апреля не появлялась на светских мероприятиях. Сообщалось, что актриса борется с раком. Ее представитель опровергал эту информацию, утверждая, что она оформляет гражданство США своим детям. Сама актриса не давала комментариев по этому поводу — когда журналисты 5 сентября задали ей вопрос о ее здоровье, Заворотнюк промолчала.

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