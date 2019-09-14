Продюсер «Ласкового мая» рассказал о последней стадии рака мозга у Заворотнюк

У актрисы Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга, заявил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram.

«Группа "Ласковый май" очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за нее. Дай Бог, чтобы все обошлось», — написал Разин. На вопрос одного из пользователей, что случилось с актрисой, продюсер ответил, что у нее «последняя степень рака мозга».

Ранее СМИ сообщили о том, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Утверждается, что у актрисы началось воспаление легких, с которым ослабленный организм не в силах бороться.

13 сентября появилась информация о том, что артистка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Отмечалось, что Заворотнюк диагностировали рак, у нее начался отек мозга и что опухоль дала метастазы. Врачи якобы готовились провести консилиум, чтобы решить, проводить ли хирургическое вмешательство.

Позднее директор артистки Стас Христов опроверг информацию о ее госпитализации.

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