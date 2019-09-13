Стало известно о впавшей в кому Заворотнюк

Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Утверждается, что у актрисы началось воспаление легких, с которым ослабленный организм не в силах бороться.

Ранее в пятницу Telegram-каналы Super.ru и Mash сообщили о том, что Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Отмечалось, что артистке диагностировали рак, у нее начался отек мозга и что опухоль дала метастазы. Врачи якобы готовились провести консилиум, чтобы решить, проводить ли хирургическое вмешательство.

Позднее директор артистки Стас Христов опроверг информацию о ее госпитализации. По его словам, Заворотнюк назвала эти утверждения бредом и попросила «отстать».

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