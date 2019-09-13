Культура
 
Последние новости
Сноуден тайно женился в России
Обнаружена неизвестная смертельная болезнь
Семин вступился за затравленного из-за прически ученика и извинился за взрослых
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
Свадьбу Собчак и Богомолова окрестили «псевдоженитьбой»
В отношениях между Россией и Украиной увидели оттепель
Латвийские банкиры потребовали от Киркорова 650 тысяч евро
«Ценный свидетель» по делу о сбитом «Боинге» остался свидетелем
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
Новости партнеров

Стало известно о впавшей в кому Заворотнюк

Перейти в «Мою Ленту»
Анастасия Заворотнюк

Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Утверждается, что у актрисы началось воспаление легких, с которым ослабленный организм не в силах бороться.

Ранее в пятницу Telegram-каналы Super.ru и Mash сообщили о том, что Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Отмечалось, что артистке диагностировали рак, у нее начался отек мозга и что опухоль дала метастазы. Врачи якобы готовились провести консилиум, чтобы решить, проводить ли хирургическое вмешательство.

Позднее директор артистки Стас Христов опроверг информацию о ее госпитализации. По его словам, Заворотнюк назвала эти утверждения бредом и попросила «отстать».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Анонсировано специальное заявление Заворотнюк
Директор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации
Появились подробности состояния Заворотнюк
Другие материалы рубрики
Культура13:1513 сентября
Фли и Курт Кобейн

«Почему ты такой странный?»

Вечный аутсайдер, поэт-шизофреник, любимый певец Кобейна: умер Дэниел Джонстон
22:5613 сентября

Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк

22:4213 сентября

Свадьбу Собчак и Богомолова окрестили «псевдоженитьбой»

22:0713 сентября

Латвийские банкиры потребовали от Киркорова 650 тысяч евро

Культура00:0213 сентября

Спотыкач, одиночество и самый тучный динозавр в мире

Лучшие детские книги сентября
20:5013 сентября

Маликов приехал на свадьбу Собчак «просто выпить»

20:3113 сентября

Потерявшая руку каскадерша подала в суд на создателей «Обители зла»

19:5913 сентября

О предках Дейенерис Таргариен снимут отдельный сериал

Культура00:0312 сентября
Тимати

Не заказали, а подарил

Кого из российских артистов обвиняли в продажности и чем это кончилось
18:5313 сентября

Умер автор песни Two Tickets to Paradise

18:0613 сентября

Адель подала на развод

15:2013 сентября

Анонсировано специальное заявление Заворотнюк

Россия
Россияне потребовали от благотворителей найти новое место для приюта из-за «вони»
«Глубоко травмированные, тревожные люди»
Россияне не могут стать счастливыми. Почему в этом виноват СССР?
Российский священник объяснил совет «остудить пукан» в соцсети
«Его органы и системы не готовы»
Зачем в России пытаются спасать детей, у которых почти нет шансов выжить и быть здоровыми
Синоптики оставили в секрете сроки наступления бабьего лета в России
Двойная жизнь агента Смоленкова
Как сотрудник Кремля работал на США и торговал секретами
Россия потребует «железных договоренностей» на встрече по Донбассу
Все материалы
Мир
Сноуден тайно женился в России
«Наследники Гитлера рвутся к власти»
 
Обнаружена неизвестная смертельная болезнь
«Мы добьемся правды»
Американцы хотят узнать все о терактах 11 сентября. На их стороне пожарные и ученые
В американской больнице муравьи насмерть закусали ветерана
«Не думаю, что Бог простит»
Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
Объяснена утечка о деле шпиона Смоленкова
Все материалы
Бывший СССР
Глава ДНР рассказал об интеграции с Россией
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
Освобожденных украинских моряков допросили по делу о госизмене Порошенко
«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»
Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
Россия и Украина обменялись заключенными
Стороны передали друг другу по 35 человек, в обмен вошли Олег Сенцов и все моряки
Зеленский назвал условия выполнения соглашений по выборам в Донбассе
Все материалы
Экономика
Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели
Не доставляет
«Почта России» замахнулась на мировое лидерство, но не может дать россиянам самое важное
В России попросили поднять цену на водку
Михаил ХардиковБайкальский десант
Компания En+ Group провела экологическую акцию «360»
Утвержден список платных участков дорог вокруг Москвы
Рублевские грядки
О юристе, ставшем картофелеводом
«Газпром» поймали на продаже газа самому себе
Все материалы
Силовые структуры
Место предполагаемого изнасилования дознавательницы из Уфы попало на видео
Захарий Калашов«Его приемы лихих 90-х устарели»
Лидер преступной России проиграл войну азербайджанскому вору. Мир криминала ждут перемены
ФСБ поймала главного прокурора Башкирии на прослушке чужой жены
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Безупречный полицейский начальник устроил крупное ДТП под Москвой
Дональд Трамп и Сергей ЛавровСША эвакуировали своего шпиона из России
Высокопоставленный чиновник передавал ЦРУ оборонные секреты
Генерал МВД получил уголовное дело из-за махинаций с больничным
Все материалы
Наука и техника
Sony отказалась продавать «русофобскую» Call of Duty в России
Среди бессмертных
Эти существа создали всю сложную жизнь на Земле. Ученые впервые узнали, как они выглядят
Названы главные новые смартфоны года
Оно вам надо
Apple представила самый мощный телефон в мире: презентация новых iPhone
Российские сверхзвуковые «Ониксы» улучшат
Зловещая тишина
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
Россия выбрала создателя замены Ан-2
Все материалы
Спорт
Футболист отказался реагировать на сексуальный танец жены и озадачил фанатов
Дэнни Дринкуотер«Ломайте ему ноги»
Он стал чемпионом Англии, но потерял место в сборной, запил и скатился на дно
Бразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России
Охота на «сорок»
Главные интриги пятого тура АПЛ, на которых можно заработать
«Барселона» переключится с Неймара на Мбаппе
Хуан Мата«Я сразу почувствовал здесь дух победителей»
Они приехали в АПЛ чужаками, но стали легендами: истории Хуана Маты и Михаэля Баллака
Боксер Ковалев договорился с чемпионом мира Альваресом о бое
Все материалы
Культура
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
Фли и Курт Кобейн«Почему ты такой странный?»
Вечный аутсайдер, поэт-шизофреник, любимый певец Кобейна: умер Дэниел Джонстон
Свадьбу Собчак и Богомолова окрестили «псевдоженитьбой»
Спотыкач, одиночество и самый тучный динозавр в мире
Лучшие детские книги сентября
Латвийские банкиры потребовали от Киркорова 650 тысяч евро
ТиматиНе заказали, а подарил
Кого из российских артистов обвиняли в продажности и чем это кончилось
Маликов приехал на свадьбу Собчак «просто выпить»
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущий попытался отгадать секретный ингредиент в блюде и испытал отвращение
Не поубиваешь — не поешь
Эти снимки у одних вызывают отвращение, у других — голод. И отражают человеческую сущность
Сотрудники комнат страха рассказали о самых действенных способах напугать людей
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram
«Моя жизнь интереснее любой книги»
Репортер бросил работу ради порно и свободной любви. Спустя годы он ни о чем не жалеет
Названы любимые категории порно среди обладателей iPhone и Android
Все материалы
Ценности
Украинка сняла самую молодую миллиардершу в мире для обложки Playboy
Сетки, стразы и чулки
Мужчины выпячивают женственность, а женщины — грудь: как прошла Неделя моды в Нью-Йорке
Самая молодая миллиардерша примерила белье сестры и разозлила фанатов
Под покровом
Почему хиджаб стал популярным по всему миру и кто на этом зарабатывает
Гостью свадьбы обругали за попытку перещеголять невесту откровенным нарядом
Антуан Жан Гро. «Наполеон на Аркольском мосту»«Не мойся. Через восемь дней приеду»
Любимая жена-изменщица, бриллианты и обжорство: роскошная жизнь Наполеона
Школьника выгнали с уроков за модные кеды
Все материалы
Путешествия
Пассажир закинул голые ноги на столик в самолете и вызвал омерзение у попутчиков
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Турист споткнулся по дороге в туалет и умер в Таиланде
«Купи осьминога — порадуй тещу!»
Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
Иностранцы стали чаще приезжать в Россию
«Здесь над душой никто не стоит»
Как живет один из самых бедных и труднодоступных регионов России
Молодой пассажир самолета притворился стариком-инвалидом и попался
Все материалы
Из жизни
Паук со смертельным ядом поймал превосходящую его в размерах мышь
Самый страшный зверь
Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Мать двоих детей похудела вдвое и изменилась до неузнаваемости
«У многих в России все идет по накатанной»
История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
Две жены избили мужа за желание обзавестись третьей
«Обреченность висела в воздухе»
Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
Исчезнувшего 20 лет назад человека нашли на спутниковой карте
Все материалы
Месяц живем с Volvo XC40: часть первая
Знакомимся с «лучшим европейским автомобилем» и проверяем, насколько он на самом деле крут
Франкфурт-2019: автомобили будущего
Самые интересные концептуальные автомобили Франкфуртского моторшоу
Премьеры Франкфурта 30, 40 и 50 лет назад
Несколько очень важных моделей, чей путь начался с подиумов автосалона во Франкфурте
Франкфурт-2019: главные новинки
Самые важные и интересные автомобили главного автосалона осени
Land Rover вернул на дорогу выставочный внедорожник 1948 года
Новый Toyota RAV4 провалил лосиный тест
Раскрыты подробности о новом седане Cadillac CT4
Все материалы
Дом
Риелтор взялся продать квартиру и «случайно» оформил ее на себя
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
Льготная ипотека на Дальнем Востоке обойдется России в миллиарды рублей
Стильно, модно, безнадежно
Это самая лучшая в мире мебель. И она вызывает много вопросов
Поселиться в советском доме предложили за 50 тысяч евро в месяц
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Выбраны регионы для создания научных центров по сельскому хозяйству
Оценено качество ремонта дорог в Сочи
Все материалы