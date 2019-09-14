Стало известно о парезе Заворотнюк

Актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

«Врачи диагностировали парез правой части тела на фоне тяжелой болезни, поражена правая рука», — указано в сообщении. Отмечается, что артистка по-прежнему находится в реанимации.

Также известно, что нейрохирурги в настоящее время рассматривают возможность операции, несмотря на то, что «любое вмешательство сейчас может быть опасно».

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в соцсетях заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга.

13 сентября появилась информация о том, что Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Отмечалось, что ей диагностировали рак, у нее начался отек мозга и что опухоль дала метастазы. Позднее директор артистки Стас Христов опроверг информацию о ее госпитализации, а также сообщил, что актриса сама расскажет об этом в эфире одного из федеральных телеканалов.

В СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что Заворотнюк борется с раком, однако актриса их не комментировала.

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