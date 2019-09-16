Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк

Врачи прекратили противоопухолевое лечение российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, артистка по-прежнему находится в коме, в связи с чем провести операцию или любую другую терапию не представляется возможным.

«Организм Заворотнюк сильно ослаб», — указано в сообщении. Отмечается, что за ее состоянием следят анестезиологи-реаниматологи. Супруг артистки Петр Чернышев и мама ежедневно дежурят у ее постели.

Ранее в понедельник стало известно, что у актрисы развились полиорганная недостаточность и пневмония. Осложнения возникли из-за аппарата искусственной вентиляции легких. Все это протекает на фоне агрессивной формы опухоли головного мозга — глиобластомы.

Информация о том, что Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии появилась 13 сентября. Ее директор Стас Христов опроверг эту информацию и сообщил, что актриса сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов. Позже продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга.

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