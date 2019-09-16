Ягудин рассказал о ежедневных вызовах скорой к Заворотнюк

Летом у дома актрисы Анастасии Заворотнюк дежурила скорая, сообщил российский фигурист Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«Мы живем в одном поселке на протяжении уже нескольких лет. Летом я видел карету скорой помощи, которая практически каждый день дежурила у ее дома», — сказал спортсмен.

Ранее сообщалось о том, что у Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Осложнения возникли из-за аппарата искусственной вентиляции легких. Все это протекает на фоне агрессивной формы опухоли головного мозга — глиобластомы. Позже появилась информация о том, что врачи прекратили противоопухолевое лечение Заворотнюк.

О том, что актриса находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщалось 13 сентября. Директор артистки Стас Христов опроверг эту информацию и сообщил, что Заворотнюк сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов. Позже продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга.

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