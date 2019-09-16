Продюсер «Ласкового мая» описал ситуацию с Заворотнюк словами «все плохо»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин прокомментировал ситуацию с актрисой Анастасией Заворотнюк в беседе с принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.

«Это не фейк, все плохо», — заявил он. Разин добавил, что договорился с семьей актрисы больше не давать комментариев о состоянии Заворотнюк.

Ранее сообщалось о том, что у артистки развились полиорганная недостаточность и пневмония. Осложнения возникли из-за аппарата искусственной вентиляции легких. Все это протекает на фоне агрессивной формы опухоли головного мозга — глиобластомы. Позже появилась информация о том, что врачи прекратили противоопухолевое лечение Заворотнюк.

О том, что актриса находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии сообщалось 13 сентября. Директор артистки Стас Христов опроверг эту информацию и сообщил, что Заворотнюк сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов. Позже Андрей Разин заявил, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга.

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