В России разработали первый отечественный УЗИ-сканнер

На форуме «Биотехмед» представили первый российский УЗИ-сканер «Рускан 65М» с улучшенным изображением, который может автоматически анализировать полученные данные. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех», занимавшейся разработкой аппарата.

«По оценкам экспертов, потребность российских больниц и клиник в ультразвуковом оборудовании составляет порядка 10 тысяч единиц в год. "Ростех" планирует занять не менее 20 процентов российского рынка устройств УЗИ, частично заместив продукцию иностранных производителей», — уточнил изданию исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.

Представленный УЗИ-сканер имеет широкую область применения: от акушерства до кардиологии. С его помощью врач сможет сравнивать текущее исследование с предыдущим нажатием одной клавиши. Кроме того, аппарат позволит давать визуальную оценку плода с помощью технологии 3D УЗИ Crystal Vue, которая предназначена для автоматического определения состояния мягких тканей и костей.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет. Кроме того, к концу 2022 года в России должна появиться сеть из 27 национальных медицинских исследовательских центров, которые будут помогать внедрять в больницах инновации и основанные на регулярно обновляемых клинических рекомендациях системы контроля качества медпомощи. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!