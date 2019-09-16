В России внедрят суперсовременную прививку от гриппа

В Минздраве начали внедрять самую современную, четырехвалентную, вакцину от гриппа, разработанную российскими производителями. В первую очередь их получат те, кто много общается с людьми и находится в «группе риска» — врачи, учителя, кассиры и другие. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой на «Глобальном саммите по вакцинации» в Брюсселе, передает РИА Новости.

«В этом году мы ожидаем два штамма гриппа А, также ВОЗ рекомендует нам один штамм гриппа В. Но грипп В очень, образно говоря, своевольный, и периодически ВОЗ не "угадывает" с рекомендациями. Поэтому сейчас в развитых странах переходят на так называемую четырехвалентную вакцину, то есть содержащую два актуальных штамма А и два актуальных штамма гриппа B», — уточнил он.

Краевой также отметил, что раньше четырехвалентная вакцина производилась всего в шести странах, а теперь она входит в российский национальный календарь прививок. План по вакцинации рассчитан до 2022 года. В этом году вакцинация будет проводиться для «так называемых групп повышенного риска, например, тех, которые наиболее активно общаются с населением и наиболее подвержены опасности инфицирования, — это медработники, учителя, работники коммунальных служб, транспорта, кассиры».

Краевой добавил, что вакцина будет направлена в первую очередь «в те регионы, которые мы называем "входными воротами", то есть это приграничные районы, и Дальний Восток, и запад страны, там, где наиболее выражены миграционные потоки и где наиболее вероятен завоз вируса гриппа».

«Правительство выделило дополнительные средства на закупку квадривалентной вакцины в этом году. Процесс пошел», — заключил замминистра.

Ранее Москва стала первым регионом в России, где создана электронная база прививок из 150 зарегистрированных в стране вакцин — теперь жителей столицы начнут информировать о прививках по СМС. «В базе содержатся данные прививочных карт более 1,9 миллиона детей. Согласно этим данным, родители 9 процента детей полностью или частично отказались от вакцинации без объективных на то оснований», — пояснил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru