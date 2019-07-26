Вакцины от ВПЧ захотели включить в календарь прививок

В Минздраве поддержали включение прививок от вируса папилломы человека (ВПЧ) в Национальный календарь прививок. Об этом заявила заместительница министра здравоохранения Татьяна Яковлева, передает ТАСС.

«Полагаем, что вакцинация против ВПЧ, как и вакцинопрофилактика других инфекций, должна являться планомерной работой, и наиболее эффективно и рационально ее проведение в рамках мероприятий по совершенствованию Национального календаря», — говорится в ответе Яковлевой на запрос депутата Госдумы Бориса Менделевича («Единая Россия»).

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

Тем не менее, более приоритетной в Минздраве назвали вакцинопрофилактику ветряной оспы, ротавирусной и гемофильной инфекции. Яковлева отметила, что от ротавирусной, менингококковой инфекции, ВПЧ, ветряной оспы пока нет отечественных вакцин.

ВПЧ — одна из причин многих опухолей, в том числе рака шейки матки. Включить вакцину против ВПЧ в национальный календарь прививок предложил директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава России Алексей Беляев в связи с тем, что заболеваемость раком шейки матки с 2019 по 2030 год может возрасти в два раза. В Совфеде рекомендовали разработать и внедрить план расширения Национального календаря профилактических прививок на ближайшие годы (с 2020 по 2030 годы), согласно которому будет проводиться иммунизация мальчиков и девочек в возрасте 12-13 лет против ВПЧ.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Планируется, что за это время смертность от новообразований снизится с 200,6 до 185 случаев на 100 тысяч населения в год. Для этого будут созданы более 400 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены более 160 диспансеров и больниц.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!