Россиянок обследуют с помощью мобильных маммографов

В отдаленных районах Кузбасса появятся мобильные маммографы для диагностики рака. Об этом сообщил начальник департамента охраны здоровья населения региона Михаил Малин, передает ТАСС.

По его словам, к концу 2019 года в медучреждения региона поступят три таких цифровых аппарата. С ними врачи смогут выезжать на отдаленные территории, чтобы жителям дальних населенных пунктов не приходилось ехать на обследование в онкоцентры крупных городов Кузбасса. Сделанные мобильными маммографами снимки будут оставаться в облачном хранилище.

«Передвижные маммографы необходимы для ранней диагностики самого массового онкологического заболевания у женщин — рака молочной железы. Они позволят осуществлять раннюю диагностику с выездом в отдаленные населенные пункты», — пояснил Малин.

На приобретение маммографов выделено более 57,5 миллиона рублей.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Планируется, что за это время смертность от новообразований снизится с 200,6 до 185 случаев на 100 тысяч населения в год. Для этого будут созданы более 400 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены более 160 диспансеров и больниц.

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