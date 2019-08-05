Здоровье россиян захотели проверять на рабочих местах

В России захотели возродить практику цеховых и офисных врачей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания Минздрава.

По информации издания, Минздрав до 20 августа предоставит в кабмин предложения по организации офисных медпунктов. Отмечается, что появление медработников на производстве должно упростить доступ к медпомощи.

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По словам члена экспертного совета при правительстве Александра Сафонова, возрождать институт врачей на производстве необходимо в рамках оптимизации системы здравоохранения. Он напомнил, что в СССР работники могли получать первую медпомощь, проводить первичный прием у терапевта, вакцинацию от гриппа, а также осмотры до и после смены. Содержание такого медицинского кабинета он оценил в 1,5-3 миллиона рублей в год, помимо выплаты заработной платы врачу в 700-800 тысяч в год.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Виталий Трумель отметил, что система оказания медпомощи на производстве должна положительно сказаться на поддержании безопасной обстановки в организациях, а также на физическом и психологическом здоровье работников.

Ранее президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности главы Астраханской области Игорю Бабушкину обратить внимание на необходимость создания мобильных медицинских пунктов в регионе. Бабушкин добавил, что в области также планируется построить корпус областного перинатального центра.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащение современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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