На улучшение системы здравоохранение в Татарстане выделят 7 миллиардов рублей

В ближайшие три года на финансирование национального проекта «Здравоохранение» в Татарстане будет выделено около 7 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков, передает РИА Новости.
Министр уточнил, что 72 процента средств поступит из федерального бюджета. Кроме того, регион продолжит получать финансирование из других источников, в частности, в рамках федеральных адресных инвестиционных программ.
В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащению современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.