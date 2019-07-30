На улучшение системы здравоохранение в Татарстане выделят 7 миллиардов рублей

В ближайшие три года на финансирование национального проекта «Здравоохранение» в Татарстане будет выделено около 7 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков, передает РИА Новости.

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Министр уточнил, что 72 процента средств поступит из федерального бюджета. Кроме того, регион продолжит получать финансирование из других источников, в частности, в рамках федеральных адресных инвестиционных программ.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащению современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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