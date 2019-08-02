Путин указал на необходимость создания мобильных медпунктов в российском регионе

Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности главы Астраханской области Игорю Бабушкину обратить внимание на необходимость создания мобильных медицинских пунктов в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам совершенно необходима реконструкция тех поликлиник, которые сегодня существуют у нас в населенных пунктах. Нам необходимо дополнительно построить ФАПы в рамках и национального проекта, и в рамках мер поддержки, которые оказаны в рамках вашего поручения», — обратился Бабушкин к президенту. Тот, в свою очередь, отметил, что мобильные медпункты «обязательно нужно создавать». Врио главы региона ответил Путину, что соответствующая работа уже запланирована.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

Бабушкин добавил, что в области также планируется построить корпус областного перинатального центра и лечебно-диагностический корпус онкодиспансера, отметив, что «по одному из объектов <...> необходима корректировка проекта». «Сейчас запустили работу, где необходимо учесть оборудование объекта лечебно-диагностического корпуса онкодиспансера», — сказал Бабушкин.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащению современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!