В российских селах построят модульные ФАПы

В селах Башмаковского района Пензенской области началось создание новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

«Сформировать сеть медицинских организаций первичного звена и обеспечить оптимальную доступность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для населения — главная задача регионального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Кроме того, отмечается, что в 2019 году в девяти районах области создадут и заменят еще двенадцать ФАПов и здравпунктов.

Строительство ФАПов в Башмаковском районе планируется завершить к концу августа.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащению современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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