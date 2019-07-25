В Ивановской области займутся телемедициной

В городских и районных больницах Ивановской области появятся кабинеты телемедицины, через которые можно будет получить консультации в режиме телемостов. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин, передает ТАСС.

По его словам, с начала текущего года Кардиологический диспансер Иванова совместно с Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии и Центром сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева провел 18 телемедицинских консультаций. Планируется, что в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в регионе оснастят оборудованием с видеоконференцсвязью 525 рабочих мест, что позволит местным специалистам получать консультации коллег ведущих центров страны по сложным клиническим случаям.

Кроме того, Фокин уточнил, что в прошлом году для региональных центров было закуплено 104 кардиоджета. Эти приборы позволяют фельдшерам передать результаты ЭКГ по телефону в областной кардиологический диспансер для выявления сердечно-сосудистой патологии и определения дальнейшей тактики ведения пациентов. «Так, за 2018 год в диспансер удаленно было передано почти 4,5 тысяч ЭКГ. Это почти в два раза больше, чем годом ранее», — заявил Фокин.

Оснащение кабинетами телемедицины производится в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении», являющегося частью нацпроекта «Здравоохранение». На его реализацию до 2024 года в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллионов рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащению современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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