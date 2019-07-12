В регионах России ликвидируют дефицит медперсонала

В российских регионах разработают планы-графики по ликвидации дефицита медперсонала с учетом потребности в кадрах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Согласно поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой, главы регионов должны скорректировать заявки на целевой прием на 2020 год, учитывая «реальную региональную потребность в кадрах». Также рекомендуется увеличить целевой прием студентов старших курсов медицинских вузов. Кроме того, предлагается продумать способы дополнительной социальной поддержки будущих врачей в процессе их обучения.

В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» специалисты должны проходить первичное звено здравоохранения образовательной программы по «онконастороженности» и быть вовлеченными в системы непрерывного медицинского образования.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» до 2024 года предполагается снизить показатели смертности россиян трудоспособного возраста, ликвидировать кадровый дефицит в организациях первичной медико-санитарной помощи и обеспечить охват всех жителей страны профилактическими медосмотрами с частотой не реже раза в год. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащению современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова,

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