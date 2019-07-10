Названы способы привлечения молодых учителей в российские школы

В России молодых педагогов больше всего привлекают стабильность заработной платы, удобный график и интерес к профессии. Об этом свидетельствуют результаты аналитического обзора «Мониторинг эффективности школы. Учителя российских школ: проблемы и перспективы», проведенного Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), передает ТАСС.

Так, по данным исследователей, за каждый из вариантов проголосовали более трети опрошенных педагогов. Так, стабильность отметили 34,8 процентов учителей, удобное расписание — 38 процентов, интерес к профессии — 34,1 процента. Уточняется, что объем заработной платы и социальный статус практически не рассматривались педагогами в качестве главных стимулов для молодых специалистов в школах (11,7 процента и 12,4 процента соответственно).

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При этом почти 60 процентов от общего числа опрошенных посчитали, что увеличению числа молодых специалистов в школах мог бы поспособствовать именно увеличение зарплаты.

В материалах представлены результаты исследования за 2018 год. Объем выборки составил 2077 человек.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование». В него входит, в частности, федеральный проект «Учитель будущего», согласно которому в стране появится национальная система профессионального роста педагогов. Через пять лет у половины учителей планируется повысить квалификацию, работая с ними в форматах непрерывного образования. Повышением уровня подготовки педагогов и его независимой оценкой будут заниматься специальные центры, которые появятся во всех регионах России.

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