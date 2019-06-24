В России занялись ликвидацией второй смены в школах

Самая большая школа в городе Учалы в Башкирии ликвидирует вторую смену благодаря национальному проекту «Образование». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Так, лицей №1 избавится от второй смены за счет открытия трех новых классов. «Этот лицей — самое большое образовательное учреждение всего города и района, он имеет два учебных корпуса, в одном из которых размещены только начальные классы. Если в старших классах лицея вопрос с упразднением второй смены решен, то в начальном звене проблема остается открытой», — говорится в сообщении ведомства.

По словам сотрудницы отдела образования Учалинского района Риммы Зариповой, проблема второй смены стоит в городе особенно остро. Она ответила, что в последние несколько лет удалось создать дополнительные места. Но даже после этого 1781 учащийся из 9361 продолжили получать образование во вторую смену.

На реализацию национального проекта «Образование» выделено 784,5 миллиарда рублей. В задачи федерального проекта «Современная школа», реализуемого в рамках нацпроекта «Образование», кроме капитального ремонта, планируется закупить в школы новое оборудование, оргтехнику, мебель, оборудовать игровую зону. На эти цели выделено 5 миллионов рублей.

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