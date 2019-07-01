В России придумали способ втрое ускорить покупку лекарств

В Ульяновске в тестовом режиме запущена программа по автоматизации процедуры закупки лекарств, которая позволит втрое ускорить процесс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя правительства региона Александра Смекалина.

По ее словам, сервис позволит автоматически анализировать информацию о расходовании лекарств и периодичности их использования для формирования потребности на следующий период.

«Уникальный программный продукт по персонифицированному учету лекарственных препаратов позволит автоматизировать и практически в три раза сократить сроки подготовки технико-экономических заданий для закупки лекарственных препаратов и всего закупочного процесса», — процитировали Смекалкину в пресс-службе.

Смекалина также отметила, что сервис будет запущен на базе областного онкодиспансера.

Провизор медицинского учреждения Марина Тимохина пояснила агентству, что сервис позволит ускорить процесс госзакупки благодаря экономии времени за счет исключения части бумажной работы. Так, больницы смогут быстрее получать необходимые лекарства. Кроме того, благодаря автоматизации процесса практически исключается возможность технической ошибки и человеческий фактор.

В ближайшее время выберут пилотные учреждения здравоохранения, где будет тестироваться сервис. В следующем году процедуру закупки лекарственных препаратов планируется проводить повсеместно. Также этот опыт планируется распространить и на другие отрасли.

До 31 декабря 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Здравоохранение», одной из задач которого является снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тысяч жителей). Кроме того, в рамках проекта хотят ликвидировать кадровый дефицит в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечить охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. В общей сложности на реализацию нацпроекта в России будет потрачено более 1,7 триллиона рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!