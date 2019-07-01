Разработан порядок оказания паллиативной помощи

Минздрав и Минтруд разработали положение, регламентирующее порядок оказания паллиативной медицинской помощи в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Отмечается, что с помощью документа хотят отрегулировать взаимодействие между медучреждениями, организациями социальной защиты и общественниками. Его назвали «основой в понимании того, как должна быть организована социальная поддержка пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи».

«С выходом положения все вопросы социальной поддержки пациентов и их семей будут решаться на качественно ином уровне», — подчеркивается в сообщении.

Так, документ позволит паллиативным пациентам в кратчайшие сроки оформить инвалидность и бесплатно получить необходимые медицинские изделия. Также паллиативная помощь будет оказываться пациентам психоневрологических диспансеров.

Паллиативную помощь в России планируется построить на единой методологической основе. Как рассказали агентству внештатные специалисты Минздрава по взрослой и детской паллиативной помощи Диана Невзорова и Елена Полевиченко, это поможет наладить преемственность детских и взрослых паллиативных служб.

20 июня в ходе прямой линии президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову обратить внимание на создание отчетности в системе паллиативной помощи. Президент отметил, что «в этой сфере есть нарушения и фиксируются случаи ухода в нелегальный оборот этих препаратов». «Но это не должно дестабилизировать работу всей системы», — заявил он.

15 апреля глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о получении паллиативной помощи на дому, а также распорядился о продлении часов приема пациентов в рамках диспансеризации. Так, желающие пройти узких специалистов смогут это сделать в вечернее время и по субботам.

До 31 декабря 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Здравоохранение», одной из задач которого является снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тысяч жителей). Кроме того, в рамках проекта хотят ликвидировать кадровый дефицит в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечить охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. В общей сложности на реализацию нацпроекта в России будет потрачено более 1,7 триллиона рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!