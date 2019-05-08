В России снизилась младенческая смертность

Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, младенческая смертность в первом квартале года сократилась на 15,7 процента и составила 4,3 случая на одну тысячу новорожденных. Так, достигнутые показатели оказались ниже установленных «супермайским» указом президента России Владимира Путина, по которому младенческая смертность должна была сократиться до 4,5 случая на одну тысячу родившихся детей.

Голикова отметила, что каждый случай младенческой смерти должен рассматриваться специалистами в индивидуальном порядке для сохранения положительной динамики. Она добавила, что для этого в рамках национального проекта «Здравоохранение» создали 32 перинатальных центра.

В апреле министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни в России в прошлом году достигла исторического максимума. По ее словам, в среднем россияне стали жить до 72,9 года. Она также отметила, что младенческая и материнская смертность за прошедший год снизилась на 8,9 и 8,2 процента соответственно.

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