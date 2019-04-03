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В трети регионов России возросла смертность

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Татьяна Голикова

Смертность населения выросла в 32 регионах России за прошлый год — это почти треть регионов страны. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на правительственном часе, передает «Интерфакс».

«Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности», — сообщила она.

По ее словам, регионы неохотно работают над снижением плановых показателей смертности — на пару десятых пункта за шесть лет, хотя «соответствующий ресурс у них имеется».

Голикова также напомнила, что, согласно указу президента, продолжительность жизни россиян должна достигнуть 78 лет к 2024 году.

Ранее стало известно, что население России сократилось впервые за десять лет: по данным на 1 января, в стране проживает около 146 миллионов 793,7 тысячи человек. При этом эксперты Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН пришли к выводу, что к 2050 году в России будут проживать 132 миллиона человек.

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