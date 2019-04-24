Россияне стали жить дольше

Продолжительность жизни в России в прошлом году достигла исторического максимума. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает РИА Новости.

По ее словам, в среднем россияне стали жить до 72,9 лет. Она также отметила, что младенческая и материнская смертности за прошедший год снизились на 8,9 процента и 8,2 процента соответственно.

Уточняется, что в 44 регионах младенческая смертность стала ниже среднероссийского показателя — на тысячу родившихся живыми детей в 2018 году пришлось в среднем 5,1 ребенок. В 32 субъектах не было зафиксировано ни одной материнской смерти, добавила Скворцова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в прошлом году смертность населения выросла в 32 регионах России — это почти треть регионов страны. «Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности», — добавила она.

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