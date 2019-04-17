Медведев рассказал о «демографическом эхе» 1990-х

Россия должна избежать демографической ситуации 1990-х годов, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Госдуме о работе правительства в среду, 17 апреля. Его цитирует ТАСС.

«Сегодня мы остро ощущаем "демографическое эхо" 1990-х годов, когда в России смертность превысила рождаемость. Демографы даже назвали это "русский крест". Людей, рожденных в 1990-е годы, к сожалению, мало», — сказал он.

По словам премьера, сегодня важная задача — избежать аналогичного демографического провала и повысить продолжительность жизни. «До 78 лет — к 2024 году, к 2030 году — до 80 лет. Это тоже национальные цели», — подчеркнул он.

В июле прошлого года министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил необходимость повышения пенсионного возраста демографической ямой 1990-х годов, в результате которой сегодня сократилось количество работающих граждан.

О последствиях демографического кризиса этого периода говорил и президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам по пенсионной реформе.

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