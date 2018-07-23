На повышение качества жизни россиян потратят триллионы

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что реализация национального проекта «Демография», включающего в себя новые предложения по улучшению качества жизни россиян, обойдется бюджету более чем в 3,5 триллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Деньги очень большие. Стало быть, каждое предложение в проект "Демография" должно быть ориентировано на максимальный эффект, это касается вообще любых наших проектов», — подчеркнул премьер на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

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По словам Медведева, реализация нацпроекта включает в себя заботу о здоровье людей старшего поколения, поддержку семей с детьми, совершенствование деятельности центров здоровья и кабинетов медицинской профилактики, создание среды, способствующей ведению здорового образа жизни и занятиям спортом.

В середине июля Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) провела исследование, согласно которому Россия уже в 2018 году может столкнуться с сокращением населения. Произойти это может из-за слабого притока мигрантов с Украины и из стран Центральной Азии.

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