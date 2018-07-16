В России озаботились качеством жизни молодых мам и пенсионеров

Минтруд подготовил новые предложения по улучшению качества жизни россиян, в том числе молодых матерей и пенсионеров, пишет «Коммерсант». Они вошли в нацпроект «Демография», концепцию которого подготовили в Минтруде.

Министерство предлагает в основном доработать уже существующие меры поддержки демографии, здорового образа жизни и увеличения ее продолжительности, пишет издание. Основная из них — материнский капитал, существующий с 2007 года. Кроме того, молодых матерей будут стимулировать выходить на работу. Для этого планируется создать дополнительные места в организациях по уходу и присмотру за детьми. Целевой показатель — 68,5 процента занятости среди молодых матерей.

Также Минтруд предлагает ввести систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Социальные учреждения для них должны стать доступнее. Для этого ведомство запускает пилотный проект в нескольких регионах с целью выявить потребности пожилых граждан в конкретных соцуслугах.

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Отдельное внимание в нацпроекте уделяется здоровому образу жизни. В стране необходимо создать среду, «способствующую ведению здорового образа жизни и занятиям спортом», говорится в проекте программы.

На нацпроект планируется потратить 3,75 триллиона рублей за шесть лет — от 610 до 640 миллиардов ежегодно. Почти треть этих средств будет выделяться из региональных бюджетов.

Чтобы облегчить достижение обозначенных целей, Минтруд планирует ввести дополнительные статистические показатели, такие как суммарный коэффициент вторых и третьих рождений, уровень занятости женщин с детьми и доступность школ для россиян, ведущих здоровый образ жизни. Заниматься учетом этих данных должен будет Росстат. В частности, для учета двух последних показателей ему будут выделять дополнительные 181,5 миллиона рублей в год.

В середине июля Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) провела исследование, согласно которому Россия уже в 2018 году может столкнуться с сокращением населения. Произойти это может из-за слабого притока мигрантов с Украины и из стран Центральной Азии.

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