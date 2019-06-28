Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее список медицинских изделий, которые государственным медучреждениям не стоит закупать у зарубежных производителей. Документ опубликован на сайте правительства.

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки). При этом для подгузников размера XS сделано исключение.

Список также пополнили аппараты искусственной вентиляции легких, ингаляционного наркоза, эндопротезы суставов конечностей, костыли, кресла-стулья с санитарным оснащением, ортопедическая детская обувь и экзопротезы грудных желез на основе силиконового геля.

Согласно сайту правительства, аналоги этих медицинских изделий «производятся в достаточном объеме не менее чем двумя российскими компаниями».

Ранее Минпромторг подготовил проект по развитию фармацевтической отрасли в России до 2030 года, поставив акцент на обеспечении лекарственной безопасности на случай войны или техногенной катастрофы.

Министерство рассматривает два сценария — целевой и инерционный. Первый предусматривает наращивание объемов экспорта российских лекарств, бизнесу окажут господдержку. При реализации второго сценария власти должны будут обеспечить минимально необходимый ассортимент препаратов и изделий для лекарственной безопасности страны. Его придется применить в случае санкций.

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