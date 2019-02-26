Две трети клиник пластической хирургии в России оказались опасными

Нарушения, связанные с угрозой жизни и здоровью пациента, обнаружили почти в 70 процентах всех клиник пластической хирургии в России. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

Персонал не наблюдал за больными круглосуточно, использовал незарегистрированные, некачественные и просроченные лекарства, неправильно их хранил, применял непригодные медицинские изделия. В одних больницах не было необходимого оборудования, в других врачи оказались плохо подготовленными.

Проверили 1257 учреждений. 903 из них (72 процента) — частные. Выявили более 3,2 тысячи нарушений в 820 клиниках. С большинством Росздравнадзор столкнулся в негосударственных (663 организации).

Приводятся примеры. В Кемеровской области вместо хирурга операции выполнял офтальмолог. В Москве врачи сами покупали грудные импланты без документов, подтверждающих их качество. Трех пациенток больницы, в которой они работали, пришлось увезти на скорой, а на имущество наложить арест. В клинике в Ростовской области не оказалось интубационного набора и наркозно-дыхательных аппаратов, а в Ставрополе — рентгена и оборудования для оказания экстренной помощи при шоке.

Составлено 1350 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму в 21,16 миллиона рублей.

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