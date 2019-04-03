Российскую индустрию лекарств решили подготовить на случай войны

Минпромторг подготовил проект стратегии по развитию фармацевтической отрасли в России до 2030 года. В ней особый акцент поставлен на обеспечение лекарственной безопасности страны на случай войны или техногенной катастрофы. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.

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Ведомство рассматривает два сценария — целевой и инерционный. Согласно целевому сценарию, бизнесу окажут господдержку в создании конкурентоспособной фармотрасли. Этот сценарий также предполагает наращивание объемов экспорта российских лекарств. При реализации инерционного сценария власти должны будут обеспечить минимально необходимый ассортимент медицинских препаратов и изделий для лекарственной безопасности страны. Такой сценарий придется применить в случае санкций в отношении поставок сырья, расходных материалов и оборудования.

В рамках этого сценария перед угрозой войны или техногенной катастрофы в России должно быть налажено производство лекарств и должен быть сформирован стратегический запас препаратов «в зависимости от прогнозируемой тяжести и массовости потерь». Это означает, что минимальный набор необходимых лекарств должен производиться на территории страны. Такой набор пока не определен, однако в случае войны медикам понадобятся противомикробные средства для системного применения, анальгетики, нейролептики, плазмозаменяющие и асептические растворы, в случае использования оружия массового поражения — радиопротекторы и антидоты, отмечается в документе.

Минпромторг начал разрабатывать эту стратегию в 2018 году. Документ прошел общественные обсуждения и был рассмотрен отраслевым экспертным советом при ведомстве, сообщили в министерстве. Теперь проект предстоит обсудить на совещании у первого замминистра Сергея Цыба в апреле, сообщил источник.

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